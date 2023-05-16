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В московском департаменте транспорта опровергли возгорание на территории завода "Москвич"

Информация о возгорании на территории завода "Москвич" не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В дептранспорта опровергли возгорание на территории завода "Москвич"
© ТАСС

Ранее в Telegram-канале "360" сообщалось, что "загорелся завод "Москвич".

"Неправда", - сказали в пресс-службе на просьбу прокомментировать данную информацию.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, в отдельно стоящем ангаре на Южнопортовой улице, дом 19, строение 1, загорелся мусор. "Площадь пожара - около 70 кв. м", - отметил собеседник агентства. В столичном главке МЧС подтвердили факт возгорания, подчеркнув, что оно происходит в отдельно стоящем ангаре, находящемся не на территории завода "Москвич".

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