В дептранспорта опровергли возгорание на территории завода "Москвич"

Информация о возгорании на территории завода "Москвич" не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, в отдельно стоящем ангаре на Южнопортовой улице, дом 19, строение 1, загорелся мусор. "Площадь пожара - около 70 кв. м", - отметил собеседник агентства. В столичном главке МЧС подтвердили факт возгорания, подчеркнув, что оно происходит в отдельно стоящем ангаре, находящемся не на территории завода "Москвич".