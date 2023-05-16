Единый читательский билет оформили 819 тыс. москвичей

«Московские библиотеки располагают фондом в 14,5 млн изданий, и мы должны сделать все для максимального удобства наших читателей, чтобы они могли этим фондом пользоваться. Пандемия нам много подсказала, и наши наработки по цифровым сервисам себя полностью оправдали, мы смогли их отработать в широкой практике. Это и активное внедрение единого читательского билета, у нас 819 тыс. активных читателей, которые имеют читательский билет, что очень удобно и для нас, и для пользователей. У нас единый каталог изданий, по этому билету книги можно бронировать, заказывать, получать и сдавать», - сказал Кибовский.