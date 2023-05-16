$79.10+1.9086.09+1.84

Единый читательский билет оформили 819 тыс. москвичей

В Москве 819 тыс. человек оформили единый читательский билет. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Единый читательский билет оформили 819 тыс. москвичей
© РИА Новости

«Московские библиотеки располагают фондом в 14,5 млн изданий, и мы должны сделать все для максимального удобства наших читателей, чтобы они могли этим фондом пользоваться. Пандемия нам много подсказала, и наши наработки по цифровым сервисам себя полностью оправдали, мы смогли их отработать в широкой практике. Это и активное внедрение единого читательского билета, у нас 819 тыс. активных читателей, которые имеют читательский билет, что очень удобно и для нас, и для пользователей. У нас единый каталог изданий, по этому билету книги можно бронировать, заказывать, получать и сдавать», - сказал Кибовский.

Он подчеркнул, что в настоящее время московские библиотеки активно трансформируются в сторону культурных центров.

«И трансформация отношений с аудиторией произошла существенная. Сегодня это совершенно другой уровень взаимодействия, прозрачности, качества услуг и сервисов», - пояснил глава департамента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий