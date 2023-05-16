Два медицинских объекта введут на юго-западе Москвы до конца года

До конца года на юго-западе Москвы планируется ввести в эксплуатацию два медицинских объекта.

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— Готовится к вводу в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, коммунальная зона города Щербинки. Также введем в эксплуатацию консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории больницы № 64 на улице Вавилова. Общая готовность объекта — более 80 процентов. Идут отделочные работы, завершаются кровельные, фасадные работы, благоустройство. Летом планируем приступить к монтажу медицинского оборудования, — сообщил журналистам на пресс-туре руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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Здание подстанции скорой медицинской помощи находится на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда № 728. Фасад подстанции сделали вентилируемым. Для него использовались металлические кассеты разной окраски. Центральную часть здания остеклили, что позволило объединить левый и правый корпуса.

В здании консультативно-диагностического центра разместятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов и рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов. Здесь предусмотрены помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек, а также зоны реабилитации и патронажной службы.

Наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних этажах здания.

Для пациентов создадут зоны комфортного ожидания — с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Новая система навигации позволит пациентам без труда находить нужный кабинет.