Собянин: Более 1,6 тысячи дворов благоустроят в Москве в этом году

Несмотря на единый стандарт благоустройства, специалисты делают каждый двор уникальным.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве к единому стандарту комфорта привели уже более 24 тысяч дворов. В них сделали зоны отдыха и спорта, установили современные игровые комплексы для детей и улучшили освещение. Работы прошли в рамках масштабной программы по благоустройству дворов, начатой более 10 лет назад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Теперь обновляем их, учитывая просьбы жителей. В одном микрорайоне москвичам нужны удобные дорожки к станциям и школам, в другом — дополнительные площадки для воркаута. В этом году запланировали работы во всех округах», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Один из самых крупных проектов реализуют на северо-востоке столицы. Здесь планируют благоустроить целый квартал вдоль Северодвинской улицы. Работы затронут семь дворов. Они заменят асфальт, обновят детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха.

На Челюскинской улице появятся игровые комплексы с горками, каруселями, качелями и песочницами, а также турники для воркаута.

В районе Сокол обновят две большие дворовые территории в границах улиц Алабяна и Панфилова. Также приведут в порядок четыре детские площадки, одну с тренажерами и одну универсальную — для игры в футбол и баскетбол. На всех установят новое оборудование.

Во дворах на Кременчугской улице и Кутузовском проспекте пространство разделят на функциональные зоны: для малышей, ребят постарше и взрослых. На площадках заменят покрытие, разместят новое игровое и спортивное оборудование, а также отремонтируют пешеходные дорожки.

В Зеленограде продолжат работы прошлого года. Там благоустроят дворов в Савелках и Старом Крюкове.