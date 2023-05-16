Горожане предложат идеи по развитию сайта Мосприроды

Идеи участников проекта, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы.

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С 23 по 29 мая на платформе «Город идей» пройдет проект «Мосприрода». Он посвящен развитию сайта mospriroda.ru.

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Участники смогут предложить идеи по трем направлениям: наполнение сайта, новые разделы и дополнительное информирование. Кроме того, горожане ответят, насколько портал удобен и доступен для пользователей, а также обсудят, какую информацию необходимо освещать на сайте и на официальных страницах Мосприроды в социальных сетях.

Идеи участников проекта, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Сейчас на официальном сайте Мосприроды можно узнать о природных объектах столицы и экологических мероприятиях, подобрать интересный маршрут для прогулок или записаться на квесты, мастер-классы, экскурсии и лекции, посвященные флоре и фауне.

ГПБУ «Мосприрода» было образовано в феврале 2014 года для управления особо охраняемыми природными территориями и другими объектами природных и озелененных территорий. Основные направления деятельности — забота о природе, сохранение разнообразия ландшафтов, растительного и животного мира в городской среде, обеспечение комфортных условий для отдыхающих на природных территориях, экологическое просвещение, взаимодействие с общественностью и пресечение нарушений природоохранного законодательства.

Платформа «Город идей» начала свою работу в 2014 году. Все это время жители делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединились более 430 тысяч москвичей, реализовано уже более пяти тысяч идей. Горожане приняли участие в 45 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим сферам. Жители столицы также могут круглосуточно вносить предложения в разделе «Предложить идею».