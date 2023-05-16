Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве до конца года

Городские службы Москвы обновят в 2023 году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым «домикам» пришли современные модернизированные решетки», - сказал Бирюков.