Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве до конца года
Городские службы Москвы обновят в 2023 году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовала программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым «домикам» пришли современные модернизированные решетки», - сказал Бирюков.
Он напомнил, что вентиляционные шахты нужны для бесперебойной работы коллекторов. Всего в городе насчитывается более 13 тыс. шахт, длина коллекторов - более 800 км.