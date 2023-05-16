Названа дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси

Авиакомпания «Азимут» 19 мая 2023 года выполнит первый рейс Москва - Тбилиси, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в кол-центре перевозчика.

«Рейс Москва - Тбилиси планируется на 19 мая, вылет в 8:50 из Москвы», - заявила сотрудница кол-центра.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая 2023 года отменен визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, снят запрет на полеты воздушных судов российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.