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Авиакомпания «Азимут» выполнит первый рейс Москва - Тбилиси 19 мая

Авиакомпания «Азимут» 19 мая 2023 года выполнит первый рейс Москва - Тбилиси, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в кол-центре перевозчика.

Названа дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси
© РИА Новости

«Рейс Москва - Тбилиси планируется на 19 мая, вылет в 8:50 из Москвы», - заявила сотрудница кол-центра.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая 2023 года отменен визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, снят запрет на полеты воздушных судов российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

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