Школу на 1150 мест построят в Новой Москве
Учебное заведение будет расположено на территории жилого комплекса «Саларьево парк» и войдёт в число крупнейших в административном округе.
В школе предусмотрены инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон и робо-класс с зоной прототипирования.
Кроме того, в здании появятся мастерские обработки дерева, металла и ткани, кабинеты кулинарии и домоводства, а также многофункциональный информационный библиотечный центр.
Также оборудуют помещения для занятий музыкой и пением, живописью, рисунком, шахматами или драматическим искусством. Для уроков физкультуры предусмотрены гимнастический и два спортивных зала. Территорию вокруг школы благоустроят.
Развитие социальной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы мэра «Мой район».