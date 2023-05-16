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Школу на 1150 мест построят в Новой Москве

Учебное заведение будет расположено на территории жилого комплекса «Саларьево парк» и войдёт в число крупнейших в административном округе.

Школу на 1150 мест построят в Новой Москве
© РИА Новости

В школе предусмотрены инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон и робо-класс с зоной прототипирования.

Кроме того, в здании появятся мастерские обработки дерева, металла и ткани, кабинеты кулинарии и домоводства, а также многофункциональный информационный библиотечный центр.

Также оборудуют помещения для занятий музыкой и пением, живописью, рисунком, шахматами или драматическим искусством. Для уроков физкультуры предусмотрены гимнастический и два спортивных зала. Территорию вокруг школы благоустроят.

Развитие социальной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы мэра «Мой район».

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