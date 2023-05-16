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Москвичи смогут бесплатно посетить музеи городских школ и колледжей 18 мая

Жители столицы 18 мая смогут принять участие в акции «Я поведу тебя в музей», бесплатно посетив музеи московских школ и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.

Москвичи смогут бесплатно посетить музеи городских школ и колледжей 18 мая
© РИА Новости

«18 мая, в Международный день музеев, в столице пройдет традиционная городская акция «Я поведу тебя в музей». Педагоги, школьники и студенты колледжей посетят музеи образовательных организаций и поучаствуют в организованных к этому дню тематических мероприятиях: экскурсиях, лекциях, исторических играх», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки подали уже более 100 школ и колледжей.

«Москвичи смогут посетить разнообразные музейные программы: экскурсии, квизы, исторические игры, поэтические чтения, концерты, встречи с ветеранами и другими интересными гостями, интерактивные занятия», - добавили в ведомстве.

Акция организована центром «Патриот.Спорт». Регистрация не требуется.

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