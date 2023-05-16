Москвичи смогут бесплатно посетить музеи городских школ и колледжей 18 мая

«18 мая, в Международный день музеев, в столице пройдет традиционная городская акция «Я поведу тебя в музей». Педагоги, школьники и студенты колледжей посетят музеи образовательных организаций и поучаствуют в организованных к этому дню тематических мероприятиях: экскурсиях, лекциях, исторических играх», - говорится в сообщении.