Москвичи смогут бесплатно посетить музеи городских школ и колледжей 18 мая
Жители столицы 18 мая смогут принять участие в акции «Я поведу тебя в музей», бесплатно посетив музеи московских школ и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.
«18 мая, в Международный день музеев, в столице пройдет традиционная городская акция «Я поведу тебя в музей». Педагоги, школьники и студенты колледжей посетят музеи образовательных организаций и поучаствуют в организованных к этому дню тематических мероприятиях: экскурсиях, лекциях, исторических играх», - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки подали уже более 100 школ и колледжей.
«Москвичи смогут посетить разнообразные музейные программы: экскурсии, квизы, исторические игры, поэтические чтения, концерты, встречи с ветеранами и другими интересными гостями, интерактивные занятия», - добавили в ведомстве.
Акция организована центром «Патриот.Спорт». Регистрация не требуется.