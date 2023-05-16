Восемь детских садов построят в Москве в рамках МаИП

Специалисты возведут восемь детских садов в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Город без торгов выделил застройщикам в аренду почти 5,2 гектара земли в разных районах для строительства восьми детских садов, рассчитанных на 1,7 тысячи воспитанников. Сейчас работы находятся на разных стадиях – от проектирования до завершения строительства", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что детские сады появятся в столичных районах Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевском, Даниловском, Ховрино, Молжаниновском, а также в поселении Сосенском в ТиНАО.

Так, на 1-й Сестрорецкой улице возведут учреждение с бассейном, которое рассчитано на 350 детей. Кроме того, на пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги построят детский сад для 150 воспитанников, а на 6-й Радиальной улице – для 140. Для реализации этих проектов столица выделила земельные участки в аренду без проведения торгов с 2016 года.