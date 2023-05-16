Стало известно о массовой задержке и отмене рейсов в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах во вторник, 16 мая, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

© Lenta.ru

Так, стало известно, что в Домодедово отменены вылеты пяти самолетов, десять авиарейсов перенесены. Во Внуково задержано два рейса. В Шереметьево задерживаются вылеты трех лайнеров.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских воздушных судов в столичных авиагаванях не называется.