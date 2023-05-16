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Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве

Мавзолей революционера Владимира Ленина на Красной площади снова открыт для посетителей со вторника, 16 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве
© РИА Новости

В обычном режиме памятник-усыпальница открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Посещение Мавзолея и некрополя было недоступно москвичам и гостям города с 23 апреля по 15 мая 2023 года. Закрытие было связано с подготовкой и проведением мероприятий к Дню Победы.

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