Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве

Мавзолей революционера Владимира Ленина на Красной площади снова открыт для посетителей со вторника, 16 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

В обычном режиме памятник-усыпальница открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.