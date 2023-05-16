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Виртуальную «Тройку» начали тестировать на турникетах метро и МЦК

На турникетах столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) начали тестировать виртуальную «Тройку». Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Виртуальную «Тройку» начали тестировать на турникетах метро и МЦК
© Telegram / Дептранс Москвы

— С новым сервисом пассажиры смогут полностью отказаться от пластикового носителя и оплачивать проезд с помощью телефона, — сказал он.

Сотрудники тестируют работу сервиса на станциях Кольцевой, Замоскворецкой линиях метро и МЦК. Цифровой аналог карты можно будет выпустить в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и покупать с помощью нее большинство билетов. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», они будут в виде QR-кода, который можно отсканировать на турникете метро или на валидаторе наземного транспорта.

Накануне в кассах столичного метрополитена появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные 88-летию подземки. Проездные билеты можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии подземки.

Также стало известно, что пассажиры Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) с 15 мая смогут записать билет «Кошелек» на карту «Тройка». Также с 22 мая услуга станет доступна на Ярославском направлении МЖД.

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