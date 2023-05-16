Москвичам пообещали до 26 градусов в середине недели

В столичном и соседнем регионах ожидается до 26 градусов на этой неделе, затем погода будет становиться только теплее. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

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Метеоролог уточнил, что 17 и 18 мая в дневные часы воздух в Москве, Подмосковье и прилегающих регионах будет прогреваться до 24–26 градусов тепла. В связи с этим сохраняется риск возникновения пожаров, поскольку первая половина месяца была достаточно засушливой. Небольшие дожди ожидаются только 19 мая.

"В пятницу возможны кратковременные дожди, но они пройдут очень локально. Так или иначе, дальше будет теплее, лето уже фактически наступило", – подытожил Леус.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за риска возникновения пожаров. Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 17 мая.