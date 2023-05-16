Насекомые вышли из спячки из-за резкого потепления в Москве

В столице увеличилось количество насекомых, которые вышли из спячки в связи с резким потеплением. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.

© Pexels

— В этом году весна в городе пришла довольно рано, после длительных холодов резко наступила очень теплая погода, и многие насекомые одновременно и сразу вышли из спячки, — рассказал он.

На первый взгляд может показаться, что число насекомых в городе возросло, однако это не так. В беседе с агентством городских новостей «Москвы» Гомыранов отметил, что произошел просто массовый выход из спячки.

Также на природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Так, было обнаружено три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».