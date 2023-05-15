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В Москве откроют 27 новых площадок для выгула собак

Летом в рамках проекта «Питомцы в Москве» откроют 27 новых площадок для выгула собак.

В Москве откроют 27 новых площадок для выгула собак
© globallookpress.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На площадках установят экологичные тренажёры для питомцев, в том числе тоннель и слалом и другие.

За последние два года в столице разместили 33 площадки для собак.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в случае постоянного лая у собаки нужно внимательно проанализировать ситуации, в которых питомец ведёт себя подобным образом.

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