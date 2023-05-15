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Назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро

Способ прокладки тоннелей первых линий московского метро назван на официальном сайте мэра столицы.

Назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро
© РИА Новости

Отмечается, что строительство подземки началось в начале 1930-х годов. Первое время тоннели рыли открытым способом с помощью самых простых инструментов — кирок и лопат. В 1934 году в Москву из Англии поставили первый тоннелепроходческий щит. Затем по образцу этой машины в СССР собрали еще одну.

Сейчас в Москве тоннели прорывают агрегаты, получившие женские имена «Надежда», «Марина», «Роза» и другие. Один такой тоннелепроходческий комплекс может преодолеть за сутки 12 метров.

Ранее москвичам объяснили традицию давать строящим метро машинам женские имена.

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