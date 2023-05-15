Назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро

Отмечается, что строительство подземки началось в начале 1930-х годов. Первое время тоннели рыли открытым способом с помощью самых простых инструментов — кирок и лопат. В 1934 году в Москву из Англии поставили первый тоннелепроходческий щит. Затем по образцу этой машины в СССР собрали еще одну.