В Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК с 2011 года

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что с 2011 года в столице открыли 107 новых станций метро и МЦК.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что метрополитен развивается рекордными темпами, и не только по сравнению с городами Европы.

«Мы намного больше европейских городов, американских городов, то есть развитие городского транспорта в Москве — это лучшие показатели в мире», — сказал Ликсутов.

По его словам, речь идёт не только о метро, но и обо всех системах городского транспорта.

«Поэтому 107 станций, более 60 станций МЦД-1 и МЦД-2, ну и мы в преддверии ещё находимся в этом году открытия МЦД-3 и МЦД-4, огромные диаметры», — добавил заммэра.