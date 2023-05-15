$79.10+1.9086.09+1.84

В Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК с 2011 года

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что с 2011 года в столице открыли 107 новых станций метро и МЦК.

В Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК с 2011 года
© РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что метрополитен развивается рекордными темпами, и не только по сравнению с городами Европы.

«Мы намного больше европейских городов, американских городов, то есть развитие городского транспорта в Москве — это лучшие показатели в мире», — сказал Ликсутов.

По его словам, речь идёт не только о метро, но и обо всех системах городского транспорта.

«Поэтому 107 станций, более 60 станций МЦД-1 и МЦД-2, ну и мы в преддверии ещё находимся в этом году открытия МЦД-3 и МЦД-4, огромные диаметры», — добавил заммэра.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий