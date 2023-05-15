Новый чат-бот помог спасти сову и крокодила в центре Москвы

Новый чат-бот «Спаси сову» в мессенджере Telegram помог обнаружить крокодила и сову в центре Москвы. Об этом стало известно 14 мая.

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При помощи виртуального помощника горожане могут сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. Для того чтобы оставить заявку, необходимо заполнить графы, после чего специалисты ознакомятся с обращением и примут соответствующие меры.

Так, пользователь сообщил о ненадлежащем содержании крокодила в столичном клубе на Кудринской площади. Сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей среды прибыли по указанному адресу и обнаружили каймана в небольшом террариуме. Документы, подтверждающие право на владение животным, владелец не предоставил. Добавим, что виды крокодилов внесены в перечень животных, запрещенных к содержанию.

По информации в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства, сову обнаружили по адресу: Лубянский проезд, дом 15, строение 2, где ее использовали в качестве фотореквизита. Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид, и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.