Поезд нового поколения может появиться в метро Москвы в 2026
В 2026 году в столичном метро может появиться поезд нового поколения. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Как отметили в ведомстве, на данный момент вместе с производителем проводится разработка новой модификации поезда «Москва-2020». В нем будут улучшены характеристики. Также разрабатывается «принципиально новый состав». Его планируют запустить на линии метро с 2026 года.
Сообщается, что составы будут иметь новую «маску» с обновленными интерьерами салона.
«Закладываем возможности автоведения (управления разгоном и торможением поезда в автоматическом режиме), автономный ход и прочие современные технические решения», — отметили в пресс-службе.