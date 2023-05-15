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Поезд нового поколения может появиться в метро Москвы в 2026

В 2026 году в столичном метро может появиться поезд нового поколения. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Поезд нового поколения может появиться в метро Москвы в 2026
© ЧП Столица

Как отметили в ведомстве, на данный момент вместе с производителем проводится разработка новой модификации поезда «Москва-2020». В нем будут улучшены характеристики. Также разрабатывается «принципиально новый состав». Его планируют запустить на линии метро с 2026 года.

Сообщается, что составы будут иметь новую «маску» с обновленными интерьерами салона.

«Закладываем возможности автоведения (управления разгоном и торможением поезда в автоматическом режиме), автономный ход и прочие современные технические решения», — отметили в пресс-службе.

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