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«Истребитель демонов» с мечом в московском метро попал на видео

Вооруженный мечом пассажир московской подземки с головой кабана попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?». Его заметили на станции «Водный стадион» Замоскворецкой линии.

На кадрах, снятых из соседнего вагона, вооруженный мечом человек в полной маске кабана и черном спортивном костюме стоит у дверей вагона и смотрит в объектив камеры.

Как отметили пользователи мессенджера, пассажир — это косплеер в образе персонажа популярной серии аниме и манга-комиксов «Истребитель демонов» Иноскэ Хасибира.

«Иноскэ, ты за демонами пришел?», «Всего лишь анимешник», «Это Иноскэ, ничего необычного», «Едет сражаться с демонами», — написали они.

Ранее в столичной подземке москвич провез безбилетного пассажира в рюкзаке.

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