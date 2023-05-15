«Истребитель демонов» с мечом в московском метро попал на видео

Вооруженный мечом пассажир московской подземки с головой кабана попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?». Его заметили на станции «Водный стадион» Замоскворецкой линии.

На кадрах, снятых из соседнего вагона, вооруженный мечом человек в полной маске кабана и черном спортивном костюме стоит у дверей вагона и смотрит в объектив камеры.

Как отметили пользователи мессенджера, пассажир — это косплеер в образе персонажа популярной серии аниме и манга-комиксов «Истребитель демонов» Иноскэ Хасибира.

«Иноскэ, ты за демонами пришел?», «Всего лишь анимешник», «Это Иноскэ, ничего необычного», «Едет сражаться с демонами», — написали они.