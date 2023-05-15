Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Две взрослые поликлиники ввели в эксплуатацию в Печатниках и Зеленограде после капитального ремонта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Речь идет о филиале № 1 поликлиники № 109 и поликлиническом отделении № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского. По словам Собянина, посещаемость медучреждения составляет около 80 тысяч москвичей.

В ходе работ специалисты заменили все инженерные системы, сделали перепланировку, установили современное оборудование, разместили понятную систему навигации, оснастили зоны ожидания диванами, кулерами, телевизорами и кондиционерами.

"Медицинскую помощь здесь оказывают врачи восьми востребованных специальностей – жители смогут тщательнее следить за своим здоровьем и проходить необходимые исследования рядом с домом. Привели в порядок и территории около поликлиник", – написал градоначальник.

Собянин добавил, что все мероприятия были проведены по новому московскому стандарту. В общей сложности по программе капремонта город приведет в порядок свыше 200 объектов, 82 из которых уже открыли.