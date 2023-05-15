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Благотворительный праздник «Белый цветок» пройдет в Москве 21 мая

В саду Марфо-Мариинской обители на ул. Большая Ордынка 21 мая пройдет благотворительный праздник «Белый цветок». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Благотворительный праздник «Белый цветок» пройдет в Москве 21 мая
© РИА Новости

«Все собранные средства будут направлены на работу сестер милосердия, которые взяли на себя обязанность по уходу за тяжелобольными одинокими людьми в больницах и на дому, подопечными православной службы помощи «Милосердие», - говорится в сообщении.

Для гостей подготовили концерт солистов оперы Большого театра и Театра оперетты, мастер-классы для детей и подростков, а также ярмарку с уникальными изделиями ручной работы и винтажной посудой.

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