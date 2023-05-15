Благотворительный праздник «Белый цветок» пройдет в Москве 21 мая
В саду Марфо-Мариинской обители на ул. Большая Ордынка 21 мая пройдет благотворительный праздник «Белый цветок». Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«Все собранные средства будут направлены на работу сестер милосердия, которые взяли на себя обязанность по уходу за тяжелобольными одинокими людьми в больницах и на дому, подопечными православной службы помощи «Милосердие», - говорится в сообщении.
Для гостей подготовили концерт солистов оперы Большого театра и Театра оперетты, мастер-классы для детей и подростков, а также ярмарку с уникальными изделиями ручной работы и винтажной посудой.