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В Москве начались гидравлические испытания теплосетей

К сентябрю специалистам предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей.

В Москве начались гидравлические испытания теплосетей
© Ю. Иванко. Mos.ru

В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону начали проведение гидравлических испытаний теплосетей в полном объеме, — отметил заммэра. — Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок — к 1 сентября».

Именно из-за гидравлических испытаний 15 мая начались плановые отключения горячей воды. В Москве ее отключают максимум на 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.

Организация испытаний теплосетей — одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача — заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. Основной объем гидравлических испытаний выполняется в период с мая по сентябрь после полного отключения отопления.

В летний сезон специалисты также перекладывают трубопроводы, занимаются профилактическим и капитальным ремонтом тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживают и обновляют системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах.

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