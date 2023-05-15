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В 2025 году откроют Шелепихинскую набережную

В Центральном административном округе столицы развернуты работы по строительству Шелепихинской набережной на участке от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда.

В 2025 году откроют Шелепихинскую набережную
© Департамент строительства города Москвы

— В 2025 году для пешеходов и автомобилистов будет сформировано единое благоустроенное пространство от Краснопресненской до Карамышевской набережной. В настоящее время ведутся работы по устройству свайного поля берегоукрепления набережной, строительству подземного пешеходного перехода и перекладке инженерных коммуникаций и Готовность объекта составляет 11 процентов, — сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, набережная станет частью большого транспортного узла, реализация которого идет в три этапа. Всего в рамках проекта предстоит построить 11,7 километра новых дорог (по 1–3 полосы движения в каждую сторону), в том числе четырех эстакад (общая протяженность — 1 километр, по 1—2 полосы движения), одного подземного пешеходного перехода, двух очистных сооружений, а также провести переустройство инженерных коммуникаций общей протяженностью 93,8 километра.

В рамках первого этапа уже введена в эксплуатацию улично-дорожная сеть для жилой застройки в районе Шмитовского и Мукомольного проездов. На втором этапе будет обеспечена транспортная связь Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) с Пресненской набережной и ММДЦ «Москва-Сити». На третьем этапе предусмотрено завершение строительства Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, включая прилегающую улично-дорожную сеть.

— После завершения проекта будет благоустроена набережная Москвы-реки, а также обеспечены съезды с СДКП на 1-й Красногвардейский проспект и Шелепихинскую набережную, с ТТК и Шелепихинской набережной на СДКП, с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную», — рассказал Рафик Загрутдинов.

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