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Более 50 новых пересадок появятся на МЦД после открытия новых линий – Ликсутов

Более 50 новых пересадок появятся на МЦД после открытия новых линий. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Более 50 новых пересадок появятся на МЦД после открытия новых линий
©  портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Основная задача будущих диаметров, которые откроются, – это связать ряд пока еще не соединенных пригородных железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом и создать еще большее количество пересадок, их количество увеличится в 2 раза после запуска МЦД-3 и МЦД-4. Сейчас их более 20, а будет более 50", – сказал заммэра.

Ликсутов отметил, что у московских и подмосковных пассажиров появится возможность выбора наиболее удобного маршрута.

Он подчеркнул, что главной задачей городского транспорта является предоставление удобного и комфортного выбора маршрута для поездки по адекватной цене. В настоящее время эта задача решается для того, чтобы жители Москвы и Подмосковья могли экономить время и деньги, пользуясь городским транспортом.

Ранее сообщалось, что работу сезонного водного маршрута от Северного речного вокзала до Химок возобновили. Весь путь занимает 30 минут.

Ликсутов отметил, что в 2022 году впервые открылся сезонный речной маршрут от обновленного Северного речного вокзала до подмосковных Химок. Он заметил, что это маршрут оказался очень востребованным. За прошлую навигацию было совершено 66 тысяч поездок.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 15 мая в 18:15.

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