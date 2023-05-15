Началось строительство нового многофункционального комплекса в Чертаново Южном

«Комплекс будет рассчитан на 639 квартир. Наряду с жильем здесь предусмотрены также номера гостиничного типа, запланированы и коммерческие пространства, которые займут почти 2 тыс. кв. м. Также на территории будет построен частный детский сад на 50 мест. Таким образом, новый многофункциональный объект не только пополнит жилой фонд района и города, но и будет способствовать созданию рабочих мест. МФК будет построен в шаговой доступности от станции метро «Аннино», - добавил глава Стройкомплекса.