Бочкарев: Началось строительство нового многофункционального комплекса в Чертаново Южном
В столичном районе Чертаново Южное началось строительство нового многофункционального комплекса. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«На участке части бывшей промзоны «Красный строитель» началось строительство нового многофункционального комплекса. Его площадь составит 83 тыс. кв. м. На сегодняшний день ведется обустройство строительной площадки и бытового городка для рабочих. Строители обустраивают временные дороги, шпунтовое ограждение и разрабатывают котлован», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Он уточнил, что помимо жилья в многофункциональном комплексе будут оборудованы коммерческие площади и построен социальный объект.
«Комплекс будет рассчитан на 639 квартир. Наряду с жильем здесь предусмотрены также номера гостиничного типа, запланированы и коммерческие пространства, которые займут почти 2 тыс. кв. м. Также на территории будет построен частный детский сад на 50 мест. Таким образом, новый многофункциональный объект не только пополнит жилой фонд района и города, но и будет способствовать созданию рабочих мест. МФК будет построен в шаговой доступности от станции метро «Аннино», - добавил глава Стройкомплекса.
Как напомнили в пресс-службе, ранее Бочкарев сообщал, что всего на месте промзон в 2023 году ожидается ввод 4,1 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 2 млн кв. м жилья.