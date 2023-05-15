На серой ветке метро введут ограничения на время ремонта

С 20 мая по 9 июня на станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии будут действовать ограничения, сообщили в Дептрансе.

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На участке метро в короткие сроки проведут ремонт. 20–21 мая и 27–28 мая будет закрыто движение между станциями «Савеловская» и «Боровицкая». На время они станут конечными.