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Прокуратура назвала самый безопасный округ Москвы

По статистике за первые четыре месяца 2023 года самым безопасным округом в городе стал Зеленоград. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 15 мая.

Прокуратура назвала самый безопасный округ Москвы
© Софья Сандурская / АГН Москва

По ее словам, из 45 118 преступлений, совершенных в городе за отчетный период, только 1025 произошли в Зеленограде. На втором месте в списке оказались ТиНАО с отметкой в 1643 правонарушения. Замкнул тройку Юго-Западный административный округ, в котором за первые четыре месяца 2023 года совершили 3965 преступлений.

Самым «криминальным» округом стал ЦАО: в центре столицы за отчетный период зарегистрировали 5899 преступлений.

При этом Нефедова отметила, что в Москве на 27 процентов выросло количество мошеннических действий. При этом общее число преступлений сократилось.

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