Почти 20 тысяч новых рабочих мест создадут в индустриальном парке "Руднево", который входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"В индустриальном парке "Руднево" уже расположились производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, к 2025 году площадь построенных предприятий вырастет почти в 6,5 раза.

На mos.ru отметили, что на территории "Руднево" компания "Аэромакс" первой открыла производство в рамках создания федерального центра беспилотных авиационных систем.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что эта компания в марте начала производство беспилотников вертолетного типа, которые предназначаются для перевозки грузов и полетов в сложных метеоусловиях.

"В будущем предприятие планирует значительно расширить свое производство для увеличения объемов выпуска гражданских беспилотных летательных аппаратов. Реализация проекта позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест", – сказал Овчинский.

В "Рудневе" компании могут договориться о возведении завода под ключ под конкретные требования. Например, в индустриальном парке начнет работать ПАО "Корпорация "Иркут" (ПАО "ОАК") по изготовлению компонентов из алюминиевых и титановых сплавов для крыла самолета МС-21.

Компании, размещающие здесь свое производство, в ближайшее время могут получить статус резидента особой экономической зоны Москвы.

"Статус резидента – это не только налоговые и таможенные преференции, но и большая ответственность со стороны компаний за взятые обязательства по исполнению бизнес-плана, в котором определены этапы развития компании, включая показатели по вложению инвестиций, количеству создаваемых рабочих мест, уровню заработной платы", – рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Он отметил, что площадки ОЭЗ "Технополис Москва" предлагают налоговые преференций в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенные пошлины при ввозе зарубежных товаров, хорошую транспортную доступность, а также комфортные условия для работников.

ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом. Там действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок, включая "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево", где располагаются высокотехнологичные предприятия, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона уже несколько занимает лидирующую позицию в международных и национальных отраслевых рейтингов.

Ранее Ефимов рассказал, что компания "ВИП Камилла" начнет производить абсорбирующее белье в рамках офсетного контракта в индустриальном парке "Руднево". Производство будет располагаться на шестой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".