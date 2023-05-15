В Москве очистят акватории 15 причалов

«В этом году запланированы гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации организуем углубление дна шести причалов для безопасного подхода и швартовки судов, очистку акваторий еще 15. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия будут проводиться только в будни в утреннее время», — рассказал Петр Бирюков.