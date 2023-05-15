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В Москве очистят акватории 15 причалов

Загрязнение дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом может привести к повреждению теплоходов.

В Москве очистят акватории 15 причалов
© Е. Самарина. Mos.ru

В столице очистят акватории 15 причалов, у шести сделают углубление дна. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году запланированы гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До завершения навигации организуем углубление дна шести причалов для безопасного подхода и швартовки судов, очистку акваторий еще 15. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия будут проводиться только в будни в утреннее время», — рассказал Петр Бирюков.

Загрязнение дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом может привести к повреждению теплоходов. По словам заммэра, перед началом очистки водолазы обследуют дно. Работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора.

«В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений», — подчеркнул Петр Бирюков.

Извлеченные предметы и мусор перемещают на берег, а затем утилизируют. Донный грунт специалисты высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.

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