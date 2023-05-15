Подписку «МультиТранспорт Вело» для аренды велосипедов возобновили в столице

«Мы развиваем в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), чтобы на одной цифровой платформе можно было спланировать максимально быструю и выгодную поездку с учетом разных видов транспорта. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря «МультиТранспорт Вело» москвичи могут быстро добираться до остановок городского транспорта на велосипеде и экономить деньги. Это удобная альтернатива личному автомобилю», - отметил Ликсутов.