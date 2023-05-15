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Подписку «МультиТранспорт Вело» для аренды велосипедов возобновили в столице

Подписку «МультиТранспорт Вело» с безлимитными поездками на городском транспорте и велосипеде возобновили в столице, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подписку «МультиТранспорт Вело» для аренды велосипедов возобновили в столице
© РИА Новости

«Мы с «Велобайком» и банком ВТБ возобновили подписку «МультиТранспорт Вело». У вас снова есть безлимитные поездки на городском транспорте и велосипеде», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которого цитирует пресс-служба, сервис позволяет сэкономить до 25% в месяц на оплате проезда.

«Мы развиваем в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), чтобы на одной цифровой платформе можно было спланировать максимально быструю и выгодную поездку с учетом разных видов транспорта. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря «МультиТранспорт Вело» москвичи могут быстро добираться до остановок городского транспорта на велосипеде и экономить деньги. Это удобная альтернатива личному автомобилю», - отметил Ликсутов.

В Дептрансе напомнили, что подписка «МультиТранспорт Вело» действует 30 дней в городском транспорте в зоне «Центральная» и на велосипедах сервиса «Велобайк». Каждая поездка на велосипеде может занимать до 30 минут. Цена подписки - 2 тыс. 599 руб., сервис работает в тестовом режиме.

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