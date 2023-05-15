Обновленный рейтинг онкологических стационаров опубликовали в Москве

В столице опубликовали обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— Обновленный рейтинг возглавила городская клиническая онкологическая больница № 1. Она получила высокую оценку пациентов и продемонстрировала хорошие медицинские результаты, — сказал он.

Рейтинг помогает медучреждениям корректировать свою работу, а пациентам — получать объективную информацию об оказании онкологической помощи. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в тройке рейтинга оказались Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и Московская городская онкологическая больница № 62.

В конце апреля глава города Сергей Собянин сообщил, что для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в столице постоянно улучшается качество медицинских услуг. Также в городе реализуется проект сопровождения пациентов «Персональный онкопомощник», которым за 2,5 года воспользовались более 120 тысяч человек.