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Обновленный рейтинг онкологических стационаров опубликовали в Москве

В столице опубликовали обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обновленный рейтинг онкологических стационаров опубликовали в Москве
© Сергей Киселев / АГН Москва

— Обновленный рейтинг возглавила городская клиническая онкологическая больница № 1. Она получила высокую оценку пациентов и продемонстрировала хорошие медицинские результаты, — сказал он.

Рейтинг помогает медучреждениям корректировать свою работу, а пациентам — получать объективную информацию об оказании онкологической помощи. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в тройке рейтинга оказались Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и Московская городская онкологическая больница № 62.

В конце апреля глава города Сергей Собянин сообщил, что для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в столице постоянно улучшается качество медицинских услуг. Также в городе реализуется проект сопровождения пациентов «Персональный онкопомощник», которым за 2,5 года воспользовались более 120 тысяч человек.

Кроме того, новый сервис «Посты записи» позволил врачам центров амбулаторной онкопомощи сэкономить порядка семи тысяч часов и посвятить это время диагностике и лечению пациентов. Также три года назад в столице появились якорные онкоцентры, в каждом из них есть стационар, патоморфологическая лаборатория и центр амбулаторной онкопомощи.

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