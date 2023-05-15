Почти 30 новых площадок для выгула собак откроют в Москве летом

Летом 2023 года в столице откроют 27 новых площадок для выгула собак. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«На площадках разобьют газоны и уложат искусственное покрытие, а также установят лавочки и современные тренажеры для питомцев. Например, тоннель, который помогает собаке преодолеть страх замкнутого пространства, или слалом, развивающий координацию движений. Все тренажеры сделаны из качественных экологичных материалов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадки откроют в девяти округах столицы. Больше всего - семь - появится на востоке Москвы. Создание новых и благоустройство уже существующих площадок для выгула собак проводят в рамках городского проекта «Питомцы в Москве» программы «Мой район». За два года в городе открыли 33 современные площадки.