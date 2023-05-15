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В Москве в честь 88-летия метро выпустили тематические "Тройки"

В столичном метрополитене появились тематические "Тройки" и билеты "Единый" на одну и две поездки, посвященные 88-летию метро Москвы. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

В Москве в честь 88-летия метро выпустили тематические "Тройки"
© телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Купить памятную "Тройку" можно на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), а "Единый" – в автоматах и кассах по продаже билетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичное метро с юбилеем. Он отметил, что столичный метрополитен вошел в число мировых лидеров, его точность соблюдения расписания составляет 99,99%, на основных линиях в часы пик поезда курсируют с интервалами в 90 секунд.

Также, по данным опроса сервиса "Работа.ру", около 68% москвичей добираются до места работы менее чем за час. Порядка 43% человек тратят на дорогу до работы от 30 минут до часа, еще 25% – менее 30 минут. 27% закладывают на дорогу в офис 1–2 часа. Больше двух часов на дорогу тратит только 3% москвичей и жителей Подмосковья. Доля тех, кто добирается до работы от 3 и более часов, составила 2%.

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