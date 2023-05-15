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В Москве начали отключать горячую воду

Как всегда, жителям Москвы в ближайшее время придётся посидеть с холодной водой. Это связано с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, сообщил заммэра Пётр Бирюков. Проверки должны закончить к 1 сентября. Жителей должны заранее предупредить, когда именно у них отключат воду. По закону срок отключения — от 10 до 14 дней.

В Москве начали отключать горячую воду
© РИА Новости

Проверить, когда отключат воду, можно в интернете — на официальном портале мэра и в мобильных приложениях «Моя Москва», а ещё на сайте Московской объединённой энергетической компании.

Ранее москвичам наконец-то пообещали хорошую погоду. Согласно данным «Яндекс.Погоды», в выходные жителей столицы ждёт до +23 градусов. Утром 13 мая в Москве будет облачная погода и до +23, в некоторых районах — +21. 14 мая столбики столичных термометров поднимутся до +17, днём будет +20, а вечером +12. На улице в воскресенье будет облачно и ясно.

Тем же, кто в тепло не верит и готовится к холодному лету, подойдут советы о том, как не замёрзнуть на даче в прохладную погоду. Для этого эксперт ранее посоветовал использовать электрические конвекторы. Также дом можно обогреть газовой печью или безынерционной системой.

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