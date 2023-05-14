Возрождение памятников: как реставрируют и сохраняют павильоны ВДНХ

В обновленных павильонах открыты торгово-выставочные центры, музеи, мультимедийные и концертные площадки, при этом мастерам удалось сохранить историческую значимость зданий, восстановив их уникальную архитектуру.

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18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В Москве крупнейшей реставрационной площадкой последних лет стала главная выставка страны. После реставрации и ремонта в павильонах открываются современные многофункциональные пространства, при этом мастера уделяют особое внимание сохранению исторической и культурной идентичности зданий. О 10 павильонах, полностью сохранивших свое историческое смысловое предназначение, — в материале mos.ru.

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Павильон № 18. Выставочно-торговый центр Республики Беларусь

Павильон № 18 признан объектом культурного наследия федерального значения. В разные годы он носил разные названия: в 1937–1939 годах назывался «Белорусской ССР, Западной, Калининской, Ивановской, Ярославской областей», в 1939–1964 годах — «Белорусская ССР», с 1964 по 2009 год — «Электротехника».

История павильона начинается в 1937 году, когда здесь построили деревянное здание, напоминавшее крестьянский дом. Современный облик павильон приобрел в 1954 году.

Главным акцентом павильона была и до сих пор остается бельведер, увенчанный монументальной скульптурой «Родина» работы белорусского скульптора А.О. Бембеля — женщиной с венком на голове, держащей сноп пшеницы. Другим венком она награждает весь советский народ в благодарность за свое спасение в годы Великой Отечественной войны.

Реставрационные работы в этом павильоне шли с 2007 по 2015 год. Специалисты вернули на крышу здания скульптурную композиции «Труженики Белоруссии» — в виде копии, в которую входит пять фигур высотой по два метра каждая: «Доярка», «Агроном», «Колхозница», «Охотник» и «Механизатор».

Сейчас в павильоне располагается выставочно-торговый центр Республики Беларусь. В 2022 году его отремонтировали и модернизировали. После технического переоснащения внутренние пространства представляют собой современный шоурум с большими цифровыми экранами.

Павильон № 14. Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики

Павильон № 14 — еще один объект культурного наследия федерального значения — с 1939 по 1964 год назывался «Азербайджанская ССР», с 1964 года — «Вычислительная техника».

Его построили в 1939 году по проекту архитекторов С.А. Дадашева, М.А. Усейнова. В 1959 году к зданию пристроили зал с оранжереей, в которой выращивались растения, привезенные из Азербайджана. В 1964 году тематику полностью изменили, и в павильоне разместилась экспозиция «Вычислительная техника», посвященная новейшим разработкам советских конструкторов в производстве электронно-вычислительных и управляющих машин. В 1967 году облик павильона был изменен до неузнаваемости — главный фасад закрыли глухим металлическим коробом с остекленным первым этажом.

В 2016 году павильону вернули его первоначальную тематику. Специалисты отреставрировали сталактитовый свод, украшенный виноградными лозами в портале главного входа, восстановили гранитную парадную лестницу, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решетки, карнизы, металлоконструкции оранжереи.

Были воссозданы все элементы входной группы: исторические скульптуры — «Чабан» и «Азербайджанка», изготовленные по сохранившимся авторским копиям из фонда Национального музея искусств Азербайджана, а также чаши двух парных фонтанов.

Реставраторы также восстановили уникальные витражи шебеке — решетки из орехового дерева с заполнением цветным стеклом, которые азербайджанские мастера собирают из мелких деталей без использования гвоздей.

Главная гордость отреставрированного павильона — сохранившиеся интерьеры 1939 года. Во время работ раскрыли исторические световые фонари, отреставрировали декоративные элементы, световые плафоны на потолке и мраморную облицовку пилястр и цоколя. Специалисты выполнили полихромную покраску узора плафонов, олицетворяющую национальное ковроткачество, и воссоздали в реставрационном режиме покрытие мраморных полов с геометрическим рисунком.

Павильон № 11. Выставочно-торговый центр Республики Казахстан

Павильон № 11 в периоды с 1937 по 1949 год и с 1954 по 1963 год назывался «Казахская ССР», с 1963 года — «Металлургия». Он также имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Первое здание павильона построили в 1937 году по проекту архитектора В.П. Костенко. В 1939 и 1940 годах его перестраивали, в результате у здания появился монументальный фасад, ризалиты которого украшали барельефы на тему земледелия Казахстана. Центральную часть фасада выделяла 25-метровая стела, увенчанная майоликовым гербом Казахской ССР.

В проекте, созданном в 1949 году, также звучали мотивы национального зодчества Казахстана. Силуэт павильона, напоминающий мавзолей, стал ярким акцентом в начале Главной аллеи выставки. Центральный фасад здания оформили в виде трехпролетной арки и украсили барельефами с этническими орнаментами, а также скульптурами колхозницы и сталевара и памятниками поэту Джамбулу Джабаеву и передовику сельскохозяйственного производства Чиганаку Берсиеву. В отделке фасадов сочетались майолика и бронза. Над зданием возвышался прозрачный купол со шпилем. Широкие остекленные проемы центральной части павильона, двери и стеклянный купол с цветным рисунком снаружи были украшены литым металлическим, частично позолоченным орнаментом.

После 1959 года тематической доминантой стала индустриальная составляющая. Ковры, люстры, резьба по дереву и живопись уступили место многочисленным стендам, экранам и моделям, отражающим достижения Казахстана в цветной металлургии, нефтегазовой и угледобывающей промышленности. В 1963 году в павильоне разместилась экспозиция «Металлургия», переведенная сюда из павильона «Машиностроение». Внешний вид здания диссонировал новому содержанию экспозиции.

С 2017 года в павильоне проводилась реставрация исторической части, которая сейчас завершена. Специалисты обнаружили и восстановили на фасаде барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана.

В ноябре 2021 года павильон открылся в тестовом режиме после масштабной реконструкции. В нем находится выставочно-торговый центр Республики Казахстан. Гости павильона могут увидеть уникальные экспонаты казахской культуры, мультимедийные экспозиции о становлении государственности Республики Казахстан, ознакомиться с достижениями народного хозяйства и промышленности, узнать о выдающихся казахских деятелях культуры, искусства и политики.

Павильоны № 41–43. Центр национальных конных традиций

К открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 1954 года на месте павильонов «Кролиководство» и «Шелководство» было построено три здания для экспозиции «Коневодство» — павильоны № 40, 41 и 43. Архитектор всех трех павильонов — Михаил Титов. Выдержанные в стилистике палладианства, они возводились в традициях конных усадебных дворов России XVIII–XIX веков.

К этому комплексу также относился манеж, построенный в 1954 году (ранее — «Животноводство»). В нем проводили смотры и показы разных сельскохозяйственных животных, но приоритет отдавался лошадям. Вход в манеж украшали памятники коням Квадрату (орловская рысистая порода) и Символу (буденновская порода). На ВСХВ 1954 года было представлено 200 лошадей 29 пород. Посетители и сегодня могут видеть скульптуру лошади, установленную в 1939 году между выводным кругом и павильоном № 55.

С 2015 года проводились работы по реставрации исторических павильонов № 41, 42 и 43. Так, в павильоне № 42 была проведена полная реконструкция с сохранением старинных колонн, гранитного пола и сводчатого купола.

Сегодня на базе павильонов № 41, 42 и 43 создан первый в России Центр национальных конных традиций в рамках тематического раздела «Животноводство» как единый комплекс «Коневодство». Его общая площадь составляет 25,4 тысячи квадратных метров. В настоящее время благоустроена территория выводного круга с трибунами на 800 мест.

Весной 2022 года для посетителей был открыт выводной круг. В летнем сезоне он стал одной из самых популярных площадок выставки среди гостей — за это время площадку посетили более 300 тысяч человек.

Также в 2022 году в павильоне № 43 заработала демонстрационная конюшня Центра национальных конных традиций, где проходят экскурсии. На них посетители узнают историю коневодства, знакомятся с устройством современной конюшни и правилами содержания лошади.

В декабре 2022 года в обновленном павильоне № 42 открылся первый в России интерактивный Музей лошади и конный театр Кремлевской школы верховой езды (театр заработает с начала летнего сезона). Здесь гости могут увидеть обширную экспозицию музея, посвященную истории коневодства.

В Музее восемь выставочных залов, где можно познакомиться с этапами эволюции лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, а также узнать о мировых школах верховой езды и увидеть репродукции картин и скульптур лошадей. В павильоне № 42 можно не только увидеть инструменты шорника, кузнеца, ветеринара, но и выйти в поле с конем в виртуальном пространстве и сделать фото на память.

Главное отличие Центра национальных конных традиций на ВДНХ — конный театр Кремлевской школы верховой езды, которого нет в составе ни одной из музейных площадок мира. В его репертуар входят музыкальные костюмированные конные шоу с использованием постановочного света и современных видеомаппинг-технологий (3D-проекции на объекты).

Павильон № 84. Дом культуры ВДНХ

Павильон № 84 признан объектом культурного наследия регионального значения в 2022 году. С 1954 по 1990 год он назывался «Колхозный дом культуры». Сейчас это Домом культуры ВДНХ.

Здание построено в 1954 году. Его архитекторы — Лев Авдотьин, Юрий Корнеев и Владимир Копырин. Внешний облик павильона создан на основе типового проекта городского кинотеатра, разработанного под руководством Ивана Жолтовского в 1951 году.

Павильон был предназначен для развития культуры сельского досуга и хозяйства. Именно поэтому в здании изначально были выделены две функциональные зоны с отдельными входами: растениеводческая с животноводческой лабораторией и зона самого Дома культуры. Его территория включала библиотеку с читальным залом, фонд которой насчитывал более трех тысяч изданий, а также большой зрительный зал на 360 человек со сценой и административными помещениями, двусветным фойе и гардеробом. Здесь проводились лекции, выступления творческой интеллигенции и коллективов самодеятельности, встречи с передовиками сельского хозяйства, демонстрировались научно-популярные фильмы. Во время новогодних праздников в павильоне устраивались грандиозные массовые гулянья и елки для детей.

Во время реставрации здесь выполнили кровельные работы и отделку фасадов, воссоздали элементы наружного и внутреннего лепного декора. Кроме того, отреставрировали двери и деревянные элементы интерьера, обновили инженерные системы, восстановили сцену и танцевальную площадку, благоустроили территорию рядом с павильоном. В 2017 году здание было вновь открыто после реставрации. Это первый павильон, отреставрированный на ВДНХ в рамках программы Мэра Москвы по возрождению выставки, которая реализуется с 2014 года.

За все годы работы выставки павильон не менял своего основного назначения и в настоящее время используется как культурно-досуговое пространство. Внутри сохранился красивый интерьер с классическим архитектурным убранством. В павильоне проводятся концерты, спектакли, творческие мастер-классы, занятия по танцам и пению. Кроме того, здесь работают вокальные коллективы, музыкальные и творческие студии, а также проходят занятия по хатха-йоге, а на веранде Дома культуры — по оздоровительному цигуну.

Павильон № 516. «Книги» РОСИЗО

С 1954 по 2017 год павильон носил название «Книги». Его здание было построено в 1952–1954 годах по проекту В.М. Бочкаревой — автора послевоенной реконструкции павильона № 30 «Масличные культуры» («Микробиологическая промышленность»). Своим обликом павильон напоминает об античности, что нехарактерно для архитектуры послевоенной эпохи. Главное его украшение — дорический четырехколонный портик, завершенный треугольным фронтоном. В тимпане фронтона — рельеф с изображением книги с серпом и молотом над ней, в окружении венка из дубовых листьев и расходящимися бандельверками.

В советское время на первом этаже располагался торговый зал, а на втором — почтовый отдел, где посетители могли оформить подписку на интересующие их издания. Здесь же проводили лекции, семинары и литературно-музыкальные вечера. Назначение павильона за все время существования не менялось. В 2017 году он был реконструирован.

После ремонта в павильоне создано несколько тематических зон: читальный зал — многофункциональное пространство-трансформер, объединяющее классический читальный зал с зоной для отдыха и чтения в домашней атмосфере, лекторий — зал для проведения литературных вечеров, презентаций новых книг, кинопоказов, парковая зона для проведения различных мероприятий на открытом воздухе в теплое время года. Здесь также находится библиотека современных редких и малотиражных изданий, работает сервис литературных рекомендаций и букшеринг.

Павильон № 17. Интерактивное мультимедийное пространство «Лес»

Павильон «Лесная промышленность» был построен в 1954 году в стилистике сталинского ампира. До середины 1980-х годов на четырехколонном портике на центральной части здания располагались скульптуры пары комсомольцев, поддерживающих карту сталинского плана лесопосадок, обрамленную венком из дубовых листьев.

До наших дней сохранились элементы первоначального интерьера павильона: резные двери и лепные потолки с орнаментом из цветов и листьев. Вводный зал по-прежнему украшает панно «Лес» работы В.Е. Панфилова, а в круглом купольном зале можно увидеть плафон, расписанный растительными узорами.

Реконструкция павильона «Лесная промышленность» продолжалась с лета 2020 года. При этом удалось сохранить архитектурно-художественные решения фасадов и интерьеров здания.

В 2021 году в историческом павильоне № 17 «Лесная промышленность» открылась галерея «Лес». Это интерактивное пространство, созданное с применением передовых мультимедийных технологий. 18 оригинальных инсталляций объединены общей экспозицией. Во время небольшого интерактивного путешествия гости могут узнать, что общего между человеком и деревом, как общаются деревья, поиграть в театр теней и лесную викторину, помочь олененку попасть к маме или вызвать лешего. В галерее можно поучаствовать в восстановлении лесов, оплатив высадку саженцев на территории России. Саженцы высаживают партнеры галереи два раза в год: весной и осенью.

Павильон № 29. Эколого-просветительский центр «Цветоводство»

Павильон № 29 «Цветоводство и озеленение» построен в 1939 году. После реконструкции в 1954-м здание получило эффектный фасад. Павильон представлял собой остекленную постройку из нескольких частей, соединенных переходами. По своему виду он напоминал оранжерею, характерную для дворцово-парковых комплексов Западной Европы. По сути, большая часть здания и была оранжереей, где находились коллекции декоративных цветов, субтропические растения, экспозиции крупнейших ботанических садов Советского Союза. На открытых площадках вокруг павильона демонстрировались достижения в озеленении, цветоводстве и декоративном садоводстве.

Старое здание павильона снесли в 1970 году, на его месте появилась новая модернистская постройка той же тематики, которая без изменений сохранилась до наших дней. На фасаде размещен объект культурного наследия регионального значения — декоративный рельеф «Флора». Он представляет собой кованный из меди ажурный женский силуэт, украшенный цветочными композициями.

Экспозиция павильона была посвящена достижениям озеленительных организаций, ботанических садов, проектных институтов Советского Союза и делилась по территориальному признаку. На специальных участках около павильона была высажена богатейшая коллекция образцов растений со всего Советского Союза, которые показывали развитие представлений о пейзажном парке.