Определились победители Московского полумарафона

Победителем Московского полумарафона стал Владимир Никитин. Соревнования прошли в воскресенье в Москве.

Никитин, представляющий Пермь, преодолел 21,1 км за 1 час 2 минуты 46 секунд, установив новый рекорд соревнований. Предыдущий рекорд принадлежал Ринасу Ахмадееву, преодолевшему дистанцию за 1 час 3 минуты 19 секунд в 2018 году. Второе место занял Дмитрий Неделин, представляющий Москву (1 час 4 минуты 11 секунд). Тройку лидеров замкнул еще один представитель столицы Алексей Реунков (1:04.42).

Новый рекорд в женском зачете установила Анна Викулова (Новосибирск), пробежавшая полумарафон за 1 час 9 минут 47 секунд, предыдущее достижение принадлежало Елене Коробкиной (1:10.29). Второе место заняла Светлана Симакова (Москва; 1:12.41), третье - Дина Александрова (Курск; 1:12.56).

Предыдущий Московский полумарафон прошел 15 мая 2022 года, его победителями стали Елена Коробкина и Павел Адышкин.