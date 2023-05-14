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Собянин: В этом году в ТиНАО построят четыре пожарных депо

В этом году в ТиНАО появится четыре пожарных депо, которые расположатся в Филимонковском, Новофедоровском, Рязановском и Первомайском поселениях. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: В этом году в ТиНАО построят четыре пожарных депо
© Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Ко всем объектам будут проложены удобные подъездные дороги. Каждое депо оборудуют площадкой со скалодромом для тренировок, пунктом связи, комнатой отдыха, учебными классами, тренажерным залом и медкабинетом, — рассказал глава города.

Всего за 11 лет на территории округов построили 11 пожарных депо, также в четыре раза возросло количество пожарных. Это позволило увеличить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В столице идет активное развитие социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. По словам мэра города, в Новой Москве построили детский сад в ЖК «Алхимово» в поселении Рязановском, а также детский сад и школу в составе ЖК «Саларьево парк» в поселении Сосенском.

Помимо этого, в поселении Сосенском начали строительство образовательного комплекса. Сейчас специалисты ведут работы по устройству фундамента.

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