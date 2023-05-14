В парках Москвы краснокнижные водоплавающие птицы начали создавать семьи

У краснокнижных водоплавающих, обитающих на природных территориях Москвы, начался брачный период. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Птиц можно увидеть в природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий». У редких птиц, обитающих на природных территориях Москвы, начался брачный период. Лысухи, красноголовые нырки, грациозные чомги, хохлатые чернети и камышницы заняты поиском пары и созданием семьи. В разное время года в столице можно встретить около 270 видов пернатых, в том числе около 90 видов краснокнижных, из которых 15 водоплавающих», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что лысухи - птицы семейства пастушковых, занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Они хорошо узнаваемы благодаря черному окрасу перьев, белому клюву и такого же цвета кожистому пятну на лбу. Имеют длинные ноги и пальцы, на которых есть полукруглые кожистые фестончатые лопасти. За лысухами уже можно наблюдать в природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», «Москворецкий» и в памятнике садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково». Красноголовые нырки занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. У самца в брачный период красновато-коричневая голова, голубоватый клюв, черная грудь и серая спина, красная радужка глаз, а крылья - без зеркальца. Во второй половине лета наряд меняется. Оперение самки и самца становится коричневым. Нырки уже ищут себе пару в природно-исторических парках «Косинский» и «Москворецкий».