После капитального ремонта открылся общественный туалет на Патриарших прудах
Всего в 2023 году капитально отремонтируют 18 городских общественных туалетов.
После капитального ремонта открылся бесплатный стационарный общественный туалет по адресу: Большой Патриарший переулок, дом 7, строение 1. Он будет функционировать круглогодично.
В строении привели в порядок оба отделения — мужское и женское. В них установили новую сантехнику и оборудование: унитазы, раковины, сушилки для рук, диспенсеры с жидким мылом.
Всего в 2023 году капитально отремонтируют 18 городских общественных туалетов. Во время работ применяют материалы и оборудование, которые гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию всех систем.
Государственное бюджетное учреждение «Доринвест» обслуживает 195 городских стационарных общественных туалетов. В них регулярно проводится капитальный ремонт. Карта городских туалетов доступна онлайн на сайте организации.