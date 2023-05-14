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После капитального ремонта открылся общественный туалет на Патриарших прудах

Всего в 2023 году капитально отремонтируют 18 городских общественных туалетов.

После капитального ремонта открылся общественный туалет на Патриарших прудах
© Mos.ru

После капитального ремонта открылся бесплатный стационарный общественный туалет по адресу: Большой Патриарший переулок, дом 7, строение 1. Он будет функционировать круглогодично.

В строении привели в порядок оба отделения — мужское и женское. В них установили новую сантехнику и оборудование: унитазы, раковины, сушилки для рук, диспенсеры с жидким мылом.

Всего в 2023 году капитально отремонтируют 18 городских общественных туалетов. Во время работ применяют материалы и оборудование, которые гарантируют надежную и безопасную эксплуатацию всех систем.

Государственное бюджетное учреждение «Доринвест» обслуживает 195 городских стационарных общественных туалетов. В них регулярно проводится капитальный ремонт. Карта городских туалетов доступна онлайн на сайте организации.

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