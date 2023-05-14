В природно-историческом парке «Измайлово» заметили первых бельчат

В столичном регионе белки, как правило, выводят потомство два раза за сезон.

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На природных территориях Москвы белки вывели первое в сезоне потомство. Бельчата были замечены в природно-историческом парке «Измайлово».

Малыши уже начали изучать окружающий мир, что вызывает естественное беспокойство у мамы-белки, которая торопится спрятать их в домик. Специалистам Мосприроды удалось снять на видео, как белка пытается посадить своего детеныша «под домашний арест».

Белки обитают на всех природных территориях Москвы. Этот вид считается одним из самых многочисленных. В Московском регионе белка обычно выводит потомство два раза за сезон, в редких случаях — три раза.

Колыбель для бельчат

Для будущего потомства белка устраивает гнездо, как правило, в дуплах или скворечниках. Если не находит их, то плетет из тонких веточек круглое гнездо — гайно. Место для дома мама-белка выбирает тщательно, здесь должно быть тихо и спокойно, чтобы без опаски можно было прятать детенышей.

Бельчата рождаются беспомощными, слепыми и без шерсти. Через месяц они готовы постепенно выходить из укрытия. Однако еще примерно месяц они зависят от материнского молока. В возрасте девяти недель белки начинают жить самостоятельно.

Специалисты Мосприроды напоминают, что в случае обнаружения бельчонка на земле нельзя его уносить, даже руководствуясь благими намерениями. Его мама где-то поблизости и придет за ним, как только не будет чувствовать угрозу.