В Москве резко вырос спрос на установку кондиционеров

В Москве резко, почти в два раза, вырос спрос на установку кондиционеров. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
Так, с 2022 года в столице спрос на установку сплит-систем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос вдвое. При этом более чем в три раза увеличился спрос москвичей на починку кондиционеров. Средняя стоимость установки системы, по данным экспертов, сейчас обходится в среднем в пять тысяч рублей.
Кроме того, за прель и май текущего года продажи кондиционеров по всей России выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.
Ранее в Москве отметили ажиотажный спрос на покупку купальников.