В Москве резко вырос спрос на установку кондиционеров

В Москве резко, почти в два раза, вырос спрос на установку кондиционеров. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Так, с 2022 года в столице спрос на установку сплит-систем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос вдвое. При этом более чем в три раза увеличился спрос москвичей на починку кондиционеров. Средняя стоимость установки системы, по данным экспертов, сейчас обходится в среднем в пять тысяч рублей.