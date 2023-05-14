Гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест» пройдет на ВДНХ с 18 по 21 мая

«В мероприятии примут участие свыше 40 ресторанов. Для посетителей будет работать площадка «Сделано в Москве» и пройдет презентация обновленного «Гастрономического путеводителя по ВДНХ». Посетители смогут познакомиться с кухней разных регионов России, а также зарубежных стран. Более 40 ресторанов представят свои концепции, а в барной зоне гостям расскажут о культуре российского виноделия и пивоварения. Кроме того, будет работать площадка «Сделано в Москве», где можно попробовать продукты питания и приобрести товары для дома лучших столичных производителей», - говорится в сообщении.