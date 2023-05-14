Гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест» пройдет на ВДНХ с 18 по 21 мая
На площади Промышленности ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест» с 18 по 21 мая. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«В мероприятии примут участие свыше 40 ресторанов. Для посетителей будет работать площадка «Сделано в Москве» и пройдет презентация обновленного «Гастрономического путеводителя по ВДНХ». Посетители смогут познакомиться с кухней разных регионов России, а также зарубежных стран. Более 40 ресторанов представят свои концепции, а в барной зоне гостям расскажут о культуре российского виноделия и пивоварения. Кроме того, будет работать площадка «Сделано в Москве», где можно попробовать продукты питания и приобрести товары для дома лучших столичных производителей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 мая пройдет презентация обновленного «Гастрономического путеводителя по ВДНХ», который помогает гостям выставки легче сориентироваться на территории и выбрать для себя подходящее кафе, ресторан или фуд-корт. Кроме того, точки общественного питания, признанные лучшими в таких номинациях, как «Самое атмосферное кафе», «Лучшее место для праздника», «Кафе с лучшим видом», «Национальная кухня», «Самое романтичное заведение», наградят знаками отличия «ВДНХ рекомендует». 18 мая площадка будет открыта для посетителей с 15:00 до 22:00, с 19 по 21 мая - с 11:00 до 22:00.
В материале сообщается, что в 2022 году «РестоМаркет Фест» проходил впервые, с 2 по 4 сентября. На площадке фестиваля прошла HR-конференция для профессионалов. Мероприятия посетили более 100 тыс. человек.