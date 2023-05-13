В московском метро стартовал традиционный Парад поездов

В честь Дня рождения метро, по словам заместителя мэра Москвы, главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, впервые на БКЛ будет проведен традиционный Парад поездов, в котором примут участие семь составов, в том числе ретропоезд «Сокольники», легендарный «Ежик» («Еж3»), «Русич», с которого стартовала эпоха поездов нового поколения, самый современный поезд столичного метрополитена «Москва 2020».