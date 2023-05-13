В столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. Когда столбики термометров смогут наконец достичь показателя в 24 градуса тепла, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

Специалист отметил, что уже с середины недели, 17 мая, температура будет равна 23 градусам тепла. А вот в четверг, 18 мая, станет еще теплее.

— В течение суток 18-го числа ожидается переменная облачность. Ночью — плюс 12–14 градусов, днем — плюс 23 градуса, ветер южный, умеренный, — рассказал Шувалов.

Такая же температура ожидается и днем в пятницу, 19 мая. Она будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

— Будет держаться высокое атмосферное давление — около 752–754 миллиметров ртутного столба. Но акцент следует делать на том, что всю неделю ветер будет северных и восточных направлений, но его сила не будет превышать 7–8 метров в секунду, — сообщил метеоролог.