Продленные автобусные маршруты в районах ремонта Замоскворецкой линии метро будут сохранены

Автобусные маршруты е85, м77 и м89, которые были продлены в связи с реконструкцией участка зеленой ветки метро от станции «Царицыно» до «Кантемировской», сохраняются в измененном варианте.

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Это решение было принято властями Москвы, поскольку пассажиры высоко оценили удобство новых маршрутов: многим москвичам — жителями районов Даниловский, Замоскворечье, Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Восточное — стало настолько комфортно пользоваться измененными трассами, что было решено оставить маршруты в продленном варианте.

В остальном с 13 мая Дептранс Москвы вернул маршруты, измененные на время ремонта на перегоне «Царицыно»–«Кантемировская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.