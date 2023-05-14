Продленные автобусные маршруты в районах ремонта Замоскворецкой линии метро будут сохранены
Автобусные маршруты е85, м77 и м89, которые были продлены в связи с реконструкцией участка зеленой ветки метро от станции «Царицыно» до «Кантемировской», сохраняются в измененном варианте.
Это решение было принято властями Москвы, поскольку пассажиры высоко оценили удобство новых маршрутов: многим москвичам — жителями районов Даниловский, Замоскворечье, Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Восточное — стало настолько комфортно пользоваться измененными трассами, что было решено оставить маршруты в продленном варианте.
В остальном с 13 мая Дептранс Москвы вернул маршруты, измененные на время ремонта на перегоне «Царицыно»–«Кантемировская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
Об удобстве пользования продленными автобусными маршрутами в южном районе ремонта зеленой ветки метро читайте в нашем материале «Из первых рук: отзыв о перекрытии Замоскворецкой линии метро на полгода».