Московский полумарафон - 2023 установил рекорд по числу заявленных участников

"В этом году мы проводим полумарафон в девятый раз, за это время он сильно вырос и стал очень значимым беговым мероприятием, - сказал Тарасов. - В 2014 году на первый Московский полумарафон собралось около двух тысяч человек. В этом году зарегистрировалось рекордное количество участников - 24 тысячи человек, которые заявились на дистанции 5 и 21,1 км, корпоративные эстафеты, детские забеги".