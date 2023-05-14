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Московский полумарафон - 2023 установил рекорд по числу заявленных участников

Рекордное количество бегунов заявилось для участия в Московском полумарафоне - 2023. Об этом сообщил журналистам в воскресенье директор мероприятия Дмитрий Тарасов.

Московский полумарафон - 2023 установил рекорд по числу заявленных участников
© ТАСС

"В этом году мы проводим полумарафон в девятый раз, за это время он сильно вырос и стал очень значимым беговым мероприятием, - сказал Тарасов. - В 2014 году на первый Московский полумарафон собралось около двух тысяч человек. В этом году зарегистрировалось рекордное количество участников - 24 тысячи человек, которые заявились на дистанции 5 и 21,1 км, корпоративные эстафеты, детские забеги".

13 мая состоялись мужской и женский забеги на 5 км. Победу в них одержали Евгений Кунц и Светлана Аплачкина. В воскресенье в Лужниках начнется полумарафон.

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