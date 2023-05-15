ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции "Ночь в музее" 20 мая с 18:00 до 00:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Темой акции "Ночь в музее" в этом году мы выбрали музыку. Ведь ВДНХ – это настоящая симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров. Для гостей подготовили насыщенную программу", – рассказал гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров.

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Он отметил, что посетителей ждут выставки, экскурсии, концерты, театрализованные представления, лекции и мастер-классы на 35 площадках. Многие объекты Музейного города, а также кафе и рестораны будут работать до позднего вечера. Кроме того, в этот день для автомобилистов будет работать бесплатная парковка.

С подробным расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на официальной странице программы "Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ".

20 мая гости могут посетить музей ВДНХ, выставочно-торговые центры Республики Молдова, Азербайджанской Республики, Республики Армении и Республики Казахстан, увидеть экспозиции Музея городского хозяйства Москвы, павильона "Нефть", Музея транспорта Москвы, Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, музейно-выставочного комплекса истории государственной службы и павильона "Макет Москвы". Кроме того, желающие могут бесплатно посетить Музей кино, а с 18:00 до 23:00 – Музей Востока.

На экскурсии "Музыка архитектуры" посетители познакомятся с главными достопримечательностями выставки и узнают, каким мелодиям могли бы соответствовать разные здания. Мероприятие пройдет в 19:00, 20:00 и 21:00. Регистрация доступна по ссылке.

По музею ВДНХ пройдет экскурсия в 18:00. Там расскажут о развитии выставки. Гостям представят интерактивные инсталляции, макеты, архивную кинохронику и различные экспонаты, которые связаны с историей ВДНХ. Регистрация по ссылке.

Также можно зарегистрироваться на экскурсии "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которые организует Музей транспорта Москвы. Они будут проводиться с 18:00 до 22:00. В 19:00 в музее состоится паблик-ток "Как звучит московский транспорт".

На аудиоэкскурсии "Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего" в 18:00 посетители познакомятся с коллекциями из фондов Музея Востока и узнают интересные факты из жизни семьи Рерих. Для посещения регистрация не нужна. Однако с собой необходимо иметь смартфон и наушники.

В центре "Союзмультпарк" для детей и взрослых пройдут экскурсии с посещением мультимедийных аттракционов, где посетители узнают, как создаются мультфильмы, познакомятся с популярными героями и сыграют в игры. Мероприятия пройдут в 19:30, 20:00 и 20:30. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (495) 308-00-34.

На экскурсии "Музыкальный сон страны огней" гости погрузятся в азербайджанский колорит. Она начнется в 19:30 в выставочно-торговом центре Азербайджанской Республики. Предварительная регистрация по телефону +7 (800) 511-61-62.

Юные музыканты и певцы выступят для посетителей зеленого театра с 14:00 до 17:00. Кроме того, хиты исполнит легендарная группа "Браво" в 20:00. Вход также по регистрации.

В павильоне "Рабочий и колхозница" в 19:00 состоится читка стихов русских поэтов-авангардистов. Там представят музыкально-образовательную программу "Недетские сказки". Регистрация доступна по ссылке.

В музее славянской письменности "Слово" в 22:00 состоится концерт "Музыка и жесты", где выступит педагог по жестовому пению музыкальной студии "Белый пароход" Николай Иванов. В 18:00 пройдет саунд-выставка "Звуки города" от Музея городского хозяйства Москвы. С 20:00 до 22:00 на площадке пройдет серия лекций "Как звучит город", "О чем поют птицы города", "Да будет свет!". Регистрация по ссылке.