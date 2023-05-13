Москвичам пообещали резкое потепление

Резкое потепление до 23 градусов в субботу, 13 мая, пообещал жителям Москвы в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в столице с этого дня установится комфортная температура как дневная, так и ночная. Так, в ночные часы ожидается до десяти градусов тепла. Подобная температура, по его словам, будет выше климатической нормы примерно на два градуса.

Однако такое тепло продлится в столице недолго. Уже в воскресенье, 14 мая, в городе похолодает до 17-19 градусов днем. При этом все выходные пройдут без осадков.